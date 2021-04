Notte degli Oscar 2021, una cerimonia “da cinema” nell’anno della pandemia (Di lunedì 19 aprile 2021) È scattato il conto alla rovescia per gli Oscar 2021, che si svolgeranno domenica prossima 25 aprile (in Italia, naturalmente, nella Notte del 26). Un’edizione che senza dubbio si preannuncia come una delle più singolari, se non la più singolare della storia dell’Academy. La lunghissima emergenza pandemica ovviamente ha posto agli organizzatori paletti e difficoltà senza precedenti. Il cui primo effetto è stato quello di costringere a spostare la serata dalla data originariamente stabilita del 28 febbraio a quasi due mesi dopo. I produttori degli Oscar 2021 Sarà anche per questo che a produrre la serata dei 93esimi Oscar, accanto a Stacey Sher (produttrice di Tarantino) e Jesse Collins (ha firmato i Grammy e l’ultimo Halftime Show del Superbowl), ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 19 aprile 2021) È scattato il conto alla rovescia per gli, che si svolgeranno domenica prossima 25 aprile (in Italia, naturalmente, nelladel 26). Un’edizione che senza dubbio si preannuncia come una delle più singolari, se non la più singolarestoria dell’Academy. La lunghissima emergenza pandemica ovviamente ha posto agli organizzatori paletti e difficoltà senza precedenti. Il cui primo effetto è stato quello di costringere a spostare la serata dalla data originariamente stabilita del 28 febbraio a quasi due mesi dopo. I produttoriSarà anche per questo che a produrre la serata dei 93esimi, accanto a Stacey Sher (produttrice di Tarantino) e Jesse Collins (ha firmato i Grammy e l’ultimo Halftime Show del Superbowl), ...

