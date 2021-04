“Non torna da Meghan”. Harry, la mossa a sorpresa dopo i funerali del principe Filippo: perché è ancora a Londra (Di lunedì 19 aprile 2021) I funerali del principe Filippo, marito della regina Elisabetta, hanno commosso tutto il mondo. Milioni di persone hanno assistito alla cerimonia religiosa, svoltasi nella giornata di sabato 17 aprile. Il dolore della monarca e degli altri familiari reali hanno colpito il cuore di tutti. Gli occhi erano puntati soprattutto sul principe Harry e il principe William, alla luce dei diverbi avuti in passato. I due fratelli si sono però scambiati alcune parole alla fine delle esequie, facendo sperare nel meglio. E qualche ora fa la stampa britannica ha riferito una notizia molto importante e significativa riguardante proprio Harry. Se dovesse essere confermata ufficialmente dalla casa reale, si tratterebbe di un punto di svolta considerevole nella vicenda. La speranza di ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 19 aprile 2021) Idel, marito della regina Elisabetta, hanno commosso tutto il mondo. Milioni di persone hanno assistito alla cerimonia religiosa, svoltasi nella giornata di sabato 17 aprile. Il dolore della monarca e degli altri familiari reali hanno colpito il cuore di tutti. Gli occhi erano puntati soprattutto sule ilWilliam, alla luce dei diverbi avuti in passato. I due fratelli si sono però scambiati alcune parole alla fine delle esequie, facendo sperare nel meglio. E qualche ora fa la stampa britannica ha riferito una notizia molto importante e significativa riguardante proprio. Se dovesse essere confermata ufficialmente dalla casa reale, si tratterebbe di un punto di svolta considerevole nella vicenda. La speranza di ...

Advertising

RaiNews : Da oggi in #Israele non è più obbligatorio indossare la mascherina all'aperto, mentre resta la norma per gli spazi… - CarloCalenda : Ha ragione @elenabonetti, sono le donne a pagare il 'costo della maternità': 1 su 5 non torna a lavorare dopo il pr… - repubblica : Arianna Furi, la millennial folgorata da Italia viva, ora torna al Pd: 'Iv è un brand, non un partito' - sheslayss : Non è che la prenda come chissà quale offesa, è che mi gira il cazzo che venga usata per liquidare qualunque donna… - sensocritico2 : @Liuk_1981 @3cuori1ohana @pietromichi @ivangallo80 @Amo_J_72 @MCriscitiello Si ribellano chi? Quattro gatti che esp… -