“Noi non possiamo fallire! Il governo non ci ascolta e allora noi facciamo questo…”, la diretta della protesta che blocca l’autostrada (Di lunedì 19 aprile 2021) “Abbiamo bloccato tutto! È importante perchè ci devono sentire. Stanno facendo delle cose assurde. È giusto metterci la faccia, è giusto combattere. Con le manifestazioni non si può far niente. Ci stanno facendo fallire e allora noi facciamo questo…” Inizia così il video diretta dalla pagina Facebook di Antonio Alfieri mentre mostra la protesta che blocca il tratto autostradale Valdarno – Incisa e che riunisce diversi gruppi. “Noi dobbiamo cercare a tutti i costi di far capire alle persone che ci guidano che noi non ce la facciamo più. Devono capire che noi siamo persone che hanno una dignità. Siamo persone che vogliono arrivare a raggiungere un obiettivo cioè quello di tornare a lavorare in sicurezza”. “Noi per forza dobbiamo fare questo. Le ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 19 aprile 2021) “Abbiamoto tutto! È importante perchè ci devono sentire. Stanno facendo delle cose assurde. È giusto metterci la faccia, è giusto combattere. Con le manifestazioni non si può far niente. Ci stanno facendo fallire enoi” Inizia così il videodalla pagina Facebook di Antonio Alfieri mentre mostra lacheil tratto autostradale Valdarno – Incisa e che riunisce diversi gruppi. “Noi dobbiamo cercare a tutti i costi di far capire alle persone che ci guidano che noi non ce lapiù. Devono capire che noi siamo persone che hanno una dignità. Siamo persone che vogliono arrivare a raggiungere un obiettivo cioè quello di tornare a lavorare in sicurezza”. “Noi per forza dobbiamo fare questo. Le ...

