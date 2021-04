No vax e complottisti all’attacco di Bassetti: «Si è vaccinato per finta». La replica: «Asini» (Di lunedì 19 aprile 2021) Un meme per dimostrare che la sua vaccinazione sarebbe un falso. È quello che circola sui social ai danni di Matteo Bassetti, il quale dalla sua pagina Facebook ha reagito parlando di no vax e complottisti come di «Asini» che «hanno già perso». «Senza offesa per gli Asini», ha aggiunto il direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e componente dell’Unità di crisi Covid-19 della Liguria. «Teorie complottiste, ignoranti e criminali» «Circolano sul web le ennesime teorie complottiste, negazioniste, ignoranti e criminali sulla mia vaccinazione», ha denunciato Bassetti, spiegando che «è stato fatto un collage con un meme di tre momenti diversi in cui ho ricevuto la vaccinazione, dicendo con falsità che mi sarei vaccinato per finta». ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 19 aprile 2021) Un meme per dimostrare che la sua vaccinazione sarebbe un falso. È quello che circola sui social ai danni di Matteo, il quale dalla sua pagina Facebook ha reagito parlando di no vax ecome di «» che «hanno già perso». «Senza offesa per gli», ha aggiunto il direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e componente dell’Unità di crisi Covid-19 della Liguria. «Teorie complottiste, ignoranti e criminali» «Circolano sul web le ennesime teorie complottiste, negazioniste, ignoranti e criminali sulla mia vaccinazione», ha denunciato, spiegando che «è stato fatto un collage con un meme di tre momenti diversi in cui ho ricevuto la vaccinazione, dicendo con falsità che mi sareiper». ...

