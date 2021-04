“No paura day” a Bergamo: nella città simbolo del Covid centinaia di persone in piazza contro mascherine e vaccini – Video (Di lunedì 19 aprile 2021) La manifestazione “No paura day” ha toccato anche Bergamo, città simbolo della prima ondata di coronavirus. centinaia di persone si sono ritrovate in strada e in piazza per protestare contro la gestione della pandemia, l’obbligo di indossare protezioni individuali e contro i vaccini. Tutti, in ogni caso, indossavano la mascherina perché la protesta voleva essere un evento solo informativo e non dimostrativo. “Oggi verrà più volte chiesto di indossare la maschera, nonostante noi personalmente la riteniamo uno strumento inutile”, avevano infatti anticipato gli organizzatori. “Libertà di scelta” e “No all’obbligo vaccinale” sono stati gli slogan più diffusi, ma anche “La pandemia è una fesseria”. Frasi che, in una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) La manifestazione “Noday” ha toccato anchedella prima ondata di coronavirus.disi sono ritrovate in strada e inper protestarela gestione della pandemia, l’obbligo di indossare protezioni individuali e. Tutti, in ogni caso, indossavano la mascherina perché la protesta voleva essere un evento solo informativo e non dimostrativo. “Oggi verrà più volte chiesto di indossare la maschera, nonostante noi personalmente la riteniamo uno strumento inutile”, avevano infatti anticipato gli organizzatori. “Libertà di scelta” e “No all’obbligo vaccinale” sono stati gli slogan più diffusi, ma anche “La pandemia è una fesseria”. Frasi che, in una ...

