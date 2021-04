No, il governo irlandese non ha ammesso che «il Covid non è mai esistito» (Di lunedì 19 aprile 2021) L’11 aprile 2021 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge che il governo irlandese avrebbe ammesso che il Covid non sarebbe mai esistito. Questa scoperta si dovrebbe a Gemma O’Doherty che avrebbe chiesto all’autorità sanitaria del Paese di dimostrare che il nuovo coronavirus Sars-CoV-2 esiste. La risposta ricevuta dalla donna, si legge nel post oggetto della nostra verifica, ammetterebbe che che «non esistono registrazioni del virus isolato» e quindi non vi è «alcuna prova che esista Covid-19». Come abbiamo verificato in precedenza, si tratta di una serie di informazioni false e potenzialmente pericolose vista l’emergenza sanitaria oggi in corso. Andiamo con ordine.Gemma O’Doherty è un’attivista irlandese e sostenitrice di teorie del complotto, ... Leggi su facta.news (Di lunedì 19 aprile 2021) L’11 aprile 2021 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge che ilavrebbeche ilnon sarebbe mai. Questa scoperta si dovrebbe a Gemma O’Doherty che avrebbe chiesto all’autorità sanitaria del Paese di dimostrare che il nuovo coronavirus Sars-CoV-2 esiste. La risposta ricevuta dalla donna, si legge nel post oggetto della nostra verifica, ammetterebbe che che «non esistono registrazioni del virus isolato» e quindi non vi è «alcuna prova che esista-19». Come abbiamo verificato in precedenza, si tratta di una serie di informazioni false e potenzialmente pericolose vista l’emergenza sanitaria oggi in corso. Andiamo con ordine.Gemma O’Doherty è un’attivistae sostenitrice di teorie del complotto, ...

