Negozi, si contano quelli 'superstiti'. Pochi clienti, ripresa lenta (FOTO)

Tempo di lettura: < 1 minuto

Salerno – L'impressione è che la ripresa dei consumi sarà lenta. Nella prima giornata di riapertura di tutte le attività commerciali 'non essenziali', al giallo dell'ottimismo si sotituisce il grigio delle saracinesche di tutti coloro che non ce l'hanno fatta. Che non si alzeranno più. In centro, sono tantissime: in media una ogni tre-quattro negozi. Gli altri, coloro che sono riusciti a resistere alla crisi hanno riacceso le luci, mostrato vetrine addobbate da settimane, accolto clienti. Ancora pochi, però. Il covid è una mazzata che si sente nel portafogli e nell'animo dei salernitani. La maggioranza sembra essersi assuefatta al tran-tran dell'essenziale: spesa dei generi di prima necessità, uscite proprio se non se ne può fare a meno…

