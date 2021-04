Negativo il mercato americano. Male i titoli tecnologici (Di lunedì 19 aprile 2021) (Teleborsa) – Il listino USA scambia in Negativo, con il Dow Jones che lima lo 0,53%, troncando così la scia rialzista sostenuta da tre guadagni consecutivi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, cede alle vendite l’S&P-500, che retrocede a 4.157 punti. In rosso il Nasdaq 100 (-1,21%); con analoga direzione, in frazionale calo l’S&P 100 (-0,63%). Wall Street ha tirato il fiato dopo la corsa della settimana scorsa, spinta dalle trimestrali positive della grandi banche. Oggi vanno Male i titoli del comparto tecnologico, con Tesla che è fortemente in ribasso a seguito di un incidente che potrebbe coinvolgere il suo pilota automatico. Forte nervosismo e perdite generalizzate nell’S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Nel listino, i settori beni di consumo secondari (-1,17%), informatica (-1,13%) e ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 19 aprile 2021) (Teleborsa) – Il listino USA scambia in, con il Dow Jones che lima lo 0,53%, troncando così la scia rialzista sostenuta da tre guadagni consecutivi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, cede alle vendite l’S&P-500, che retrocede a 4.157 punti. In rosso il Nasdaq 100 (-1,21%); con analoga direzione, in frazionale calo l’S&P 100 (-0,63%). Wall Street ha tirato il fiato dopo la corsa della settimana scorsa, spinta dalle trimestrali positive della grandi banche. Oggi vannodel comparto tecnologico, con Tesla che è fortemente in ribasso a seguito di un incidente che potrebbe coinvolgere il suo pilota automatico. Forte nervosismo e perdite generalizzate nell’S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Nel listino, i settori beni di consumo secondari (-1,17%), informatica (-1,13%) e ...

