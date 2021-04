NBA 2021 | i risultati della notte 19 aprile | Miami batte Brooklyn | vincono Atlanta e New York

Leggi su oasport

(Di lunedì 19 aprile 2021) Tra la serata di ieri e laappena trascorsa si sono disputate otto partite valevoli per la stagione NBA 2020-. Non sono mancate le emozioni, andiamo a riepilogare quanto accaduto. Vittoria in volata per iHeat, che dopo tre ko consecutivi si rialzanondo iNets per 109-107. Decisivo il buzzer beater di Bam Adebayo, che è anche il miglior realizzatore dei padroni di casa con 21 punti (a cui aggiunge 15 rimbalzi); al team newese, che deve rinunciare a Durant dopo appena 4 minuti per un infortunio alla coscia sinistra, non bastano i 30 punti in uscita dalla panchina di Landry Shamet (career high per lui). Successo casalingo anche per gliHawks, che superano gli Indiana Pacers per 129-117 e trovano l’ottava vittoria nelle ultime ...