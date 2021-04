Navalny trasferito nell'ospedale del carcere IK - 3 | La Casa Bianca: 'Sia liberato e trattato umanamente' (Di lunedì 19 aprile 2021) Alexei Navalny è stato condotto nel reparto ospedaliero della colonia penale IK - 3. 'Trasferimento alla stessa colonia di tortura, solo con un grande ospedale, dove vengono trasferiti i malati gravi. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 19 aprile 2021) Alexeiè stato condotto nel reparto ospedaliero della colonia penale IK - 3. 'Trasferimento alla stessa colonia di tortura, solo con un grande, dove vengono trasferiti i malati gravi. ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Alexey Navalny sarà trasferito nel reparto ospedaliero della colonia penale in cui si trova. Il reparto è specializ… - amnestyitalia : Le autorità stanno impedendo a Navalny di essere visitato da medici di sua scelta e le sue condizioni continuano a… - Tg3web : Da tre settimane in sciopero della fame in carcere, il dissidente russo Navalny è stato trasferito nell'ospedale di… - Destradipopolo : #NAVALNY TRASFERITO NEL REPARTO OSPEDALIERO DEL CARCERE IK-3 CONFERMA INDIRETTA CHE LE SUE CONDIZIONI SONO GRAVI… - moneypuntoit : ?? Navalny trasferito in altra prigione: condizioni gravissime ?? -