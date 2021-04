Navalny: accetta vitamine, trasferito nel reparto ospedaliero del carcere (Di lunedì 19 aprile 2021) Il dissidente russo Aleksei Navalny, in sciopero della fame dal 31 marzo e in condizioni sanitarie molto critiche, ha accettato di assumere vitamine. Le autorità russe hanno anche reso noto che il ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 19 aprile 2021) Il dissidente russo Aleksei, in sciopero della fame dal 31 marzo e in condizioni sanitarie molto critiche, hato di assumere. Le autorità russe hanno anche reso noto che il ...

