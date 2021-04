Nasce la Superlega L' Uefa annuncia azioni legali Macron e Johnson | ' Minaccia al merito sportivo e colpo ai fan'

(Di lunedì 19 aprile 2021) Da oggi il calcio non sarà più lo stesso. 12 club europei - compresi Inter, Juventus e Milan - hanno costituito la, una nuova competizione infrasettimanale esclusiva e solo per le squadre d'...

la: le cose da sapere, ora è ufficiale: "Dodici club creano una nuova competizione", Juve, Inter e Milan aderiscono. L'Uefa: "Chi ci sta fuori dai campionati" Le ...Dopo l'annuncio dell'accordo tra 12 club europei per costituire una nuova competizione calcistica infrasettimanale, sono diverse le dichiarazioni a caldo di capi di Stato e federazioni calcistiche. Se ...Comunicati, polemiche, prese di posizione e minacce. Non nasce sotto i migliori auspici la Superlega voluta da 12 grandi club europei. La Gazzetta dello Sport esamina in particolare la posizione del p ...Il comunicato della Fifa dopo la creazione della Superlega: "Tendere verso i principi di solidarietà. Promuoviamo un dialogo" ...