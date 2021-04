Nasce la Superlega. Ira di Uefa e Fifa. No anche dell'Ue. Macron e Johnson: 'Minaccia al merito sportivo' (Di lunedì 19 aprile 2021) Da oggi il calcio non sarà più lo stesso. Inter, Milan e Juve tra i blasonati italiani, inglesi e spagnoli che daranno vita alla Superlega: un campionato continentale a parte formato da 20 squadre, 12 ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 19 aprile 2021) Da oggi il calcio non sarà più lo stesso. Inter, Milan e Juve tra i blasonati italiani, inglesi e spagnoli che daranno vita alla: un campionato continentale a parte formato da 20 squadre, 12 ...

Advertising

SkyTG24 : Nasce la Superlega con Inter, Juve, Milan. Annuncio di 12 club europei - forumJuventus : UFFICIALE - Nasce la #SuperLega: Juventus tra i 12 club fondatori ?? - Corriere : Nasce la Superlega, competizione per 12 club con Juve, Inter e Milan L’Uefa: chi entra escluso da tutto - MarcoFumetti : Nasce la #SuperLega. Era dai tempi di 'Mazinga Z' che non se ne sentiva parlare... _____ #SuperLeague #MazingaZ… - MarcoFrattaFG : @MarcoBellinazzo La Superlega nasce per ripianare i bilanci fallimentari delle top. Il Bayern che ha vinto tutto e’… -