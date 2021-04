Nasce la Superlega ed il web si scatena | le reazioni su Juventus | Napoli e Atalanta FOTO

(Di lunedì 19 aprile 2021) E’ nata lae rappresenta la notizia più importante di oggi legata al mondo del calcio. Sono iniziate le polemiche per una competizione che avvantaggia molto i grandi club, mentre per le piccole squadre rischia di portare un danno importante. Le squadre partecipanti sono: Milan, Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Barcellona, Inter,, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid e Tottenham. E’ appena iniziata una vera e propria battaglia con Uefa, Federazioni, Leghe e Fifa che studiano una causa miliardaria., il Sassuolo alza la voce: “così uccidono la Serie A” E’ una situazione delicata anche per quanto riguarda il campionato di Serie A con, Verona e Cagliari che avrebbero chiesto l’esclusione di, Inter e Milan. Il mondo del web si è ...

Advertising

SkyTG24 : Nasce la Superlega con Inter, Juve, Milan. Annuncio di 12 club europei - forumJuventus : UFFICIALE - Nasce la #SuperLega: Juventus tra i 12 club fondatori ?? - Corriere : Nasce la Superlega, competizione per 12 club con Juve, Inter e Milan L’Uefa: chi entra escluso da tutto - CalcioWeb : E' nata la #Superlega ed alcune reazioni sono state veramente esilaranti - stefarussnaples : @andreasarubbi Nessuno di questi 'maitre à penser' che dica che la #SuperLega nasce SOLO da questo: -

Ultime Notizie dalla rete : Nasce Superlega

Leggi anche Calcio, come funzionerà la Super League con 10 miliardi di potenziali ricavi Calcio,laeuropea con Juve, Inter e Milan. Uefa minaccia espulsioni dai campionati Bayern e ...... respingendo i piani per formare una. Entrambi i club tedeschi rappresentati (Bayern ... Un progetto chedalla volontà di pochi club per salvare i propri investimenti, in un periodo di ...Borussia Dortmund e Bayern Monaco restano nella Champions, così come il Psg, ma il progetto viene contestato anche dai sostenitori dei sei club inglesi coinvolti e pure Ferguson e Neville, simboli del ...Sarà la banca d’affari JP Morgan a finanziare la SuperLega una nuova competizione e Andrea Agnelli sarà il vicepresidente ...