Napoli, paura alla stazione Toledo: uomo investito da un treno (Di lunedì 19 aprile 2021) Napoli. Un uomo è stato investito da un treno della metropolitana Linea 1, nella stazione Toledo. Al momento non si conoscono le condizioni del viaggiatore. Da ricostruire ancora la dinamica dei fatti: non è chiaro se si tratta di un tentativo di suicidio o di una L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 19 aprile 2021). Unè statoda undella metropolitana Linea 1, nella. Al momento non si conoscono le condizioni del viaggiatore. Da ricostruire ancora la dinamica dei fatti: non è chiaro se si tratta di un tentativo di suicidio o di una L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

daico84 : RT @ilsidero: Ho scelto di tifare Napoli quando stava in Serie C e giocava col Martina. Figuriamoci se mi fa paura non giocare la Champions… - giorgiaapetrone : Non so perché ma ho una paura assurda che da un momento all’altro ADL possa uscirsene dicendo che il Napoli si unis… - LazzaroFelice76 : RT @ilsidero: Ho scelto di tifare Napoli quando stava in Serie C e giocava col Martina. Figuriamoci se mi fa paura non giocare la Champions… - Mastiffs16 : @FNSBlog Se leggi il comunicato dice 12 più altri che si uniranno in seguito e questo mi fa paura,spero dica di no… - PotereaiSith : @mick_napoli_ @BADV4SS @alexiasslazio Guarda che io sono contrario a un sistema elitario e privo di meritocrazia. M… -