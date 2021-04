Napoli - Inter: ADL era al Maradona, ha visto la partita dalla zona spogliatoi (Di lunedì 19 aprile 2021) Il quotidiano riporta che il patron azzurro aveva già fatto visita alla squadra alla vigilia del match, all'hotel dove Gattuso e i suoi erano in ritiro. Continua quindi il momento di vicinanza di ... Leggi su forzazzurri (Di lunedì 19 aprile 2021) Il quotidiano riporta che il patron azzurro aveva già fatto visita alla squadra alla vigilia del match, all'hotel dove Gattuso e i suoi erano in ritiro. Continua quindi il momento di vicinanza di ...

Advertising

Inter : ??? | NAPOLI Eccoci allo stadio 'Diego Armando Maradona' ?? Pronti per #NapoliInter? ?????? ???? #FORZAINTER ???? - ZZiliani : Un vero peccato che non venga attuata la proposta #Neville, che da tifoso United vuole il Manchester retrocesso:… - sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliInter ?? - NCN_it : CLAMOROSO: TRE CLUB DI SERIE A VOTANO PER ESCLUDERE IMMEDIATAMENTE #INTER, #MILAN E #JUVE #SerieA - sasavitreno : RT @ZZiliani: Un vero peccato che non venga attuata la proposta #Neville, che da tifoso United vuole il Manchester retrocesso: #Inter, #Mil… -