Napoli | Belotti pensa al trasferimento e Giuntoli ne approfitta | ma occhio alle milanesi

(Di lunedì 19 aprile 2021) Quella che sta per terminare è stata senza dubbio una stagione più che positiva per Andrea, che si è confermato caposaldo della rosa del Torino, e che dovrebbe rimanere legato al club fino a giugno del 2022. Tuttavia, nelle ultime settimane, sono insistenti della sua volontà di eventuale, per darsi l’occasione, nel momento L'articolo

domthewizard : @PeppePoppi Si facessero il campionato con napoli lazio e benevento, e la nazionale con insigne belotti e immobile - stefanoroma27 : L'Inter ha Lukaku e Lautaro, il Napoli ha Mertens, Insigne e Osimhen, la Lazio ha Immobile, l'Atalanta ha Muriel e… - eIa_madonna : @supplicolegambe Atalanta juventus 1-1 Torino roma 1-2 Napoli inter 1-1 Segnano ilicic dybala belotti pedro mkhitaryan mertens e lukaku - supplicolegambe : Atalanta-Juventus 1-1 (Malinovsky, Chiesa) Torino-Roma 2-1 (Belotti, Samaria, Borja) Napoli-Inter 2-2 (Koulibaly, Insigne, Lautaro, Barella) - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Roma, cast attaccante per il dopo Dzeko. Piacciono Muriel e Belotti: Ro… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Belotti

A partita ormai conclusa, Fazio si fa strappare il pallone da un incontenibileche resiste ... ad_dyn È proprio l'exe Bologna ad impensierire maggiormente la Roma, prima con una ...Fonseca è alla ricerca di un posto in Champions per l'anno prossimo assieme a Lazio,, ... i granata si svegliano e rimontano doppiamente grazie a diverse azioni ispirate di Mandragora e, ...Immobile aveva fame. Il gol con la maglia della Lazio mancava dal 7 febbraio, un digiuno mostruoso per un serial-bomber come Ciro. E allora contro il Benevento ha fatto praticamente tutto lui, ...Un punto val bene uno scudetto, tre punti (forse) blindano la Champions. Inter e Milan accolgono con sorrisi a tutto tondo i responsi della 31esima giornata. Nonostante i nerazzurri abbiano interrotto ...