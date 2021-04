Mutilare un cane non è una ragazzata È un disturbo della personalità

Leggi su dilei

(Di lunedì 19 aprile 2021) Il mio primo cucciolo disi chiamava Miriam, era una meticcia nera e marrone, abbandonata insieme ai suoi fratelli il giorno di ferragosto davanti a un canile, salvata da alcuni studenti di veterinaria. Non aveva nemmeno quindici giorni e aveva bisogno di una madre surrogata per sopravvivere, mi chiesero di tenerla qualche giorno per darle il biberon. È rimasta con me per tutta la sua vita, ha visto la mia pancia crescere, mi ha vista diventare moglie e poi madre, ben due volte, poi la mano di una donna, una vicina di casa, per vendetta nei miei confronti, la avvelenò, gettando una polpetta di carne alla stricnina nel mio giardino. Era agosto come la prima volta, quando delle mani la gettarono in un fosso, ed altrettanti mani la salvarono, questa volta invece, dopo 14 anni, altre mani la condannarono a morte. Quel giorno, era il 17 agosto del 2005, nella mia casa ...