Musolino | “Accordi coi Paesi UE in base alle campagne vaccinali per far ripartire le crociere”

(Di lunedì 19 aprile 2021) Pino, presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, in un'intervista a Notizie.it spiega come migliorare le potenzialità dei porti in vista della stagione crocieristica estiva. su Notizie.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Musolino Accordi

Notizie.it

...glie gli indirizzi che sono stati assunti a livello nazionale dal Ministro della Salute e dai vertici di Federfarma" dichiara la vicepresidente della sezione reggina, Claudia. "Il ......dell'impegno che i farmacisti stanno dimostrando " ha evidenziato la vicepresidente" a ... In questo contesto, chiediamo alle istituzioni di recepire glie gli indirizzi che sono stati ...Pino Musolino, presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, in un'intervista a Notizie.it spiega come migliorare le potenzialità dei porti in vista della stagion ...Quel che Pino Musolino aveva fatto, Cinzia Zincone ha cancellato. Si tratta, in questo caso, dei provvedimenti organizzativi che il precedente commissario dell’Autorità Portuale aveva preso per decret ...