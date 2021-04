Musica | Tiziano Ferro cancella il tour negli stadi | rimandato al 2023

Leggi su dire

(Di lunedì 19 aprile 2021) ROMA – Il tour negli stadi di Tiziano Ferro è cancellato per il perdurare dell’emergenza sanitaria di Coronavirus. È lo stesso cantautore a darne notizia con un video pubblicato sui social in cui si dice estremamente dispiaciuto. I concerti, originariamente fissati per l’estate scorsa e in calendario come recupero per la prossima, sono rimandati al 2023. Una notizia che sconvolge i fan, in attesa di rivedere Tiziano ormai da prima dello scoppio della pandemia.