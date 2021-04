Muore a 88 anni Marie Supikova, testimone del terrore nazista in Cecoslovacchia (Di lunedì 19 aprile 2021) Si è spenta il 22 marzo scorso a Parigi all’età di 88 anni Marie Supikova, da ragazza era stata testimone della distruzione e del terrore perpetrato dai nazisti durante l’invasione della Cecoslovacchia. Durante la guerra e dopo l’incendio del suo piccolo paese era stata costretta a vivere presso una famiglia tedesca. Durante il famoso processo di Norimberga era stata una delle testimoni che hanno raccontato i crimini e gli orrori della guerra causati dai nazisti. Secondo quanto riportato dall’amica di Marie, Hana Pokorna, la donna era affetta dal morbo di Alzheimer e di recente aveva contratto, e superato, il Covid-19. Inoltre aveva gravi problemi respiratori, non indifferenti. Il 9 giugno 1942 i nazisti entrarono nella città di Lidice, un piccolo ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 19 aprile 2021) Si è spenta il 22 marzo scorso a Parigi all’età di 88, da ragazza era statadella distruzione e delperpetrato dai nazisti durante l’invasione della. Durante la guerra e dopo l’incendio del suo piccolo paese era stata costretta a vivere presso una famiglia tedesca. Durante il famoso processo di Norimberga era stata una delle testimoni che hanno raccontato i crimini e gli orrori della guerra causati dai nazisti. Secondo quanto riportato dall’amica di, Hana Pokorna, la donna era affetta dal morbo di Alzheimer e di recente aveva contratto, e superato, il Covid-19. Inoltre aveva gravi problemi respiratori, non indifferenti. Il 9 giugno 1942 i nazisti entrarono nella città di Lidice, un piccolo ...

fattoquotidiano : GRANDI NAVI A VENEZIA Il governo annuncia degli approdi 'temporanei' a Marghera. Ma finché non sarà pronto, tutto c… - LaStampa : Genova, dentista di 91 anni muore e lascia 5 milioni di euro ai poveri - matteosalvinimi : 'Vi faccio vedere come muore un italiano'. Il coraggio di Fabrizio #Quattrocchi, che il 14 aprile di 17 anni fa ven… - mastroclarinet : Muore quel bianco nero che è stato dentro di me per quasi 30 anni. Addio cara vecchia signora e che i soldi possano… - besk1982 : @PBPcalcio @SimoneCristao Ragazzi, la NBA è così da sempre... no promozioni no retrocessioni... sempre quelle.. ed… -