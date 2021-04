Mourinho per la pima volta a mani vuote, con la finale di Carabao Cup sullo sfondo (Di lunedì 19 aprile 2021) José Mourinho lascia il Tottenham, il tecnico portoghese era approdato in casa degli Spurs dal 2019. Quest’anno le cose per lui non sono andate per il verso giusto. Il Tottenham è attualmente al settimo posto a -5 dalla quarta posizione occupata dal West Ham ed è stato eliminato in Europa League dalla Dinamo Zagabria agli ottavi di finale. Per la prima volta nella sua storia, Mourinho lascia un club a mani vuote, senza vincere nulla. Sempre il tecnico portoghese aveva portato a casa almeno un trofeo, sin dai tempi del Porto. Questo esonero può essere anche considerato una beffa perché il Tottenham è qualificato per la finale di Carabao Cup in cui poteva ottenere la sua prima coppa col Tottenham. Foto: Twitter ufficiale Tottenham L'articolo proviene ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 19 aprile 2021) Josélascia il Tottenham, il tecnico portoghese era approdato in casa degli Spurs dal 2019. Quest’anno le cose per lui non sono andate per il verso giusto. Il Tottenham è attualmente al settimo posto a -5 dalla quarta posizione occupata dal West Ham ed è stato eliminato in Europa League dalla Dinamo Zagabria agli ottavi di. Per la primanella sua storia,lascia un club a, senza vincere nulla. Sempre il tecnico portoghese aveva portato a casa almeno un trofeo, sin dai tempi del Porto. Questo esonero può essere anche considerato una beffa perché il Tottenham è qualificato per ladiCup in cui poteva ottenere la sua prima coppa col Tottenham. Foto: Twitter ufficiale Tottenham L'articolo proviene ...

Advertising

Eurosport_IT : Notizia clamorosa dal Tottenham: José #Mourinho OUT! ???? Per lo Special One si tratta del secondo esonero consecut… - giannonepaolo : RT @OfferteSconti21: ??? Perugina Nero 36 Barrette di Cioccolato Fondente con Granella di Caffè 35 g, 1.47 Kg ?? Minimo Storico ?? ?? Al cost… - TricksMale : RT @OfferteSconti21: ??? Perugina Nero 36 Barrette di Cioccolato Fondente con Granella di Caffè 35 g, 1.47 Kg ?? Minimo Storico ?? ?? Al cost… - OfferteSconti21 : ??? Perugina Nero 36 Barrette di Cioccolato Fondente con Granella di Caffè 35 g, 1.47 Kg ?? Minimo Storico ?? ?? Al c… - MomentiCalcio : #Tottenham, clamoroso esonero per #JosèMourinho: al suo posto per ora ci sarà Ryan Mason -