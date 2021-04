MotoGP Portogallo | pagelle | Quartararo fenomeno | Bagnaia rimontatore

Advertising

SkySportMotoGP : ?? ARRIVA ARRIVA EL DIAAAABLO? ?? Super PECCO BAGNAIA in rimonta sul podio I risultati ? - SkySportMotoGP : ?? Tanti promossi e alcune bocciature eccellenti nelle pagelle di @BeltramoPaolo #PortugueseGP #SkyMotori #MotoGP… - infoitsport : MotoGP 2021: Quartararo ha vinto il GP di Portogallo, Bagnaia e Mir a podio - infoitsport : Motogp, Quartararo vince in Portogallo davanti a Bagnaia - infoitsport : MotoGP | GP Portogallo 2021, Binder (KTM Red Bull): 'Ho dato del mio meglio oggi' | -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Portogallo

, Aleix Espargarò: 'Sesto posto fantastico. A Jerez per il podio' Marc Marquez, voto 8: emozionato Grande Marc per il difficile rientro nella. Ha pianto qualche lacrima di ...Insi è ripetuto lo stesso copione di tanti gran premi del passato, con una partenza disastrosa che l'ha portato in fondo al gruppo e una lenta rimonta che gli ha permesso di tagliare il ...Ecco i voti ai piloti della classe regina del Motomondiale, scesi in pista a Portimao per la terza gara dell'anno. Siete d'accordo con i nostri giudizi?Tanti colpi di scena nella prima gara europea del Campionato del Mondo di MotoGP, la prima per Marc Marquez dopo l'infortunio, che lo ha tenuto lontano dalla pista per 9 mesi. A Portimao, è Quartararo ...