MotoGP Portogallo | Marc Marquez | il ritorno del guerriero ferito

Advertising

SkySportMotoGP : ?? ARRIVA ARRIVA EL DIAAAABLO? ?? Super PECCO BAGNAIA in rimonta sul podio I risultati ? - SkySportMotoGP : ?? Tanti promossi e alcune bocciature eccellenti nelle pagelle di @BeltramoPaolo #PortugueseGP #SkyMotori #MotoGP… - infoitsport : MotoGP 2021: Quartararo ha vinto il GP di Portogallo, Bagnaia e Mir a podio - infoitsport : Motogp, Quartararo vince in Portogallo davanti a Bagnaia - infoitsport : MotoGP | GP Portogallo 2021, Binder (KTM Red Bull): 'Ho dato del mio meglio oggi' | -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Portogallo

Gara: Quartararo vince ma Bagnaia dà spettacolo Il nuovo Marquez Non c'è da stupirsi quindi, che anche in gara abbia dato tutto se stesso: è arrivata 'solo' la settima posizione , ..., Rossi: 'Peccato la caduta, ma posso essere fiducioso'Gara ampiamente deludente del centauro spagnolo del team ufficiale Yamaha, incapace di raggiungere le prime dieci posizioni al traguardo nonostante i numerosi ritiri ..."E' lo stesso per cui piangeva Marquez...", spiega l'opinionista di Sky. Nelle sue pagelle del Gran Premio di Portogallo a Portimao, l'opinionista di Sky Paolo Beltramo ha parlato anche del team Yamah ...