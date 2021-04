Morto Riccardo Coman | il 17enne star di TikTok che raccontava sui social la sua battaglia contro il cancro

(Di lunedì 19 aprile 2021)non ce l’ha fatta. Aveva soltanto diciassette anni, e da tre lottavail. Nonostante l’avanzare dalla malattia non aveva mai mollato. Anzi, attraverso i suoi accountaveva deciso di raccontare con ironia la sua. @rickera il suo nick su, dove era seguito da più di 200mila follower. La sedute di chemio, la perdita di capelli, la nausea. Il tutto affrontato con ironia, nonostante il dolore. L’ultimo video l’aveva pubblicato il 1 aprile, due settimane prima di volare in cielo: era l’ennesimo contenuto legato alla sua malattia, su cui lui cercava di sdrammatizzare, affrontandola con il black humor che aveva conquistato migliaia di persone. Ora il mondo deiè in lutto. Nel ...

Coman è/ Tiktoker 17enne raccontava il sarcoma di Erwing con ironia