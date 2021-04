Morto Charles ‘Chuck’ Geschke | il co-fondatore di Adobe | “Dai Pdf a Photoshop e Premiere Pro | ha dato spinta incessante all’innovazione”

(Di lunedì 19 aprile 2021) Èa 81 anni, il co-della società di softwareInc. che ha contribuito a sviluppare la tecnologia Portable Document Format, o Pdf., che viveva a Los Altos nella baia di San Francisco, èvenerdì, stando a quanto riferito dalla società. “Questa è un’enorme perdita per l’intera comunitàe l’industria tecnologica, per la quale è stato una guida ed un eroe per decenni“, ha scritto il ceo di, Shantanu Narayen, in un’e-mail ai dipendenti. “In qualità di co-fonri di, Chuck e John Warnock hanno sviluppato un software rivoluzionario che ha trasformato in maniera radicale il modo in cui le persone ...

Corriere : Morto Charles Geschke, fondatore di Adobe e inventore del Pdf - FQMagazineit : Morto Charles 'Chuck' Geschke, il co-fondatore di Adobe: "Dai Pdf a Photoshop e Premiere Pro, ha dato spinta incess…

Non solo Flash : il canto del cigno è arrivato anche per il suo 'creatore'M. Geschke ,venerdì scorso all'età di 81 anni. Di Adobe è stato co - fondatore nel 1982 assieme a John Warnock , entrambi provenienti da Xerox. Ed è rimasto in azienda fino allo scorso ...venerdì 16 aprile 2021, all'età di 81 anni,Geschke , inventore del formato pdf e co - fondatore della software house Adobe , produttrice di alcuni tra i più famosi programmi di editing ...Geschke viveva a Los Altos, San Francisco ed è mancato venerdì scorso. A ricordare la sua carriera straordinaria l’attuale CEO di Adobe, Shantanu Narayen: «Questa è un’enorme perdita per l’intera comu ...Non solo Flash: il canto del cigno è arrivato anche per il suo "creatore" Charles M. Geschke, morto venerdì scorso all'età di 81 anni. Di Adobe è stato co-fondatore nel 1982 assieme a John Warnock, en ...