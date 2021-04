Morbidelli brilla sotto il sole di Portimao

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 19 aprile 2021) Dopo la notte da incubo del Qatar, ildiè una benedizione per Francoed il Petronas Team. Con una performance consistente, il romano conquista un ottimo quarto posto, primo dei piloti indipendenti della MotoGP. Una prestazione che scaccia gli incubi di Losail, dove si temeva il peggio. Timori che sono ancora presenti dal lato box di Valentino Rossi, caduto mentre lottava per la 12esima piazza. Il “Dottore” appare l’ombra di se stesso, in un inizio di stagione da dimenticare. Ora si va a Jerez, per il GP di Spagna. Ma prima, rivediamo la domenica dei satelliti Yamaha. Ancora Quartararo! El “Diablo” trionfa anche sui saliscendi portoghesi Come va la gara di? Partito sesto, il “Morbido” perde due posizioni al pronti-via. La mancanza di velocità di ...