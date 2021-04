Montipò e il pomeriggio da montagne russe tra manita incassata e rigore parato (Di lunedì 19 aprile 2021) La solitudine del numero uno è stata raccontata in tutte le salse. Unico giocatore 'statico', ultimo baluardo, quello che nessuno va ad abbracciare dopo un gol segnato e che tutti guardano storto dopo ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 19 aprile 2021) La solitudine del numero uno è stata raccontata in tutte le salse. Unico giocatore 'statico', ultimo baluardo, quello che nessuno va ad abbracciare dopo un gol segnato e che tutti guardano storto dopo ...

Ultime Notizie dalla rete : Montipò pomeriggio Montipò e il pomeriggio da montagne russe tra manita incassata e rigore parato Non è facile, il ruolo del portiere, soprattutto se ti capitano giornate come quelle di Lorenzo Montipò contro la Lazio: cinque gol incassati, un autogol, un'ammonizione ma anche un rigore parato. Le ...

Benevento, Montipò: 'Rammaricati per il risultato. Reina? Mi ha colpito il suo gesto' ...autogol - ma anche di una straordinaria parata su Ciro Immobile in occasione del rigore fallito dal bomber biancoceleste - Lorenzo Montipò , il portiere del Benevento - ha vissuto un pomeriggio da ...

