Monta la protesta, ristoratori Tni Italia bloccano A1 a Incisa: vogliamo lavorare (Di lunedì 19 aprile 2021) All'insegna dell'hashtag "blocchiamo l'Italia" i ristoratori di Tni si sono dati appuntamento alle 11 grazie al passa parola su Facebook e hanno bloccato l'autostrada Milano-Napoli tra Firenze sud e Valdarno in direzione di Roma e tra Valdarno e Incisa in direzione di Firenze, ancora una volta in segno di protesta contro il Governo. Circa 400 ristoratori si sono riuniti allestendo anche alcuni tavolini all'aperto in segno di protesta contro la decisione di fare riaprire a partire dal 26 aprile soltanto quei bar e ristoranti che hanno un dehor, uno spazio all'esterno. Attorno ai ristoratori una lunga coda di auto, rimaste bloccate in entrambi i sensi. La protesta, spiega Pasquale Naccari, presidente di Tni Italia, è non solo contro il ...

