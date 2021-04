Mondo di mezzo, Corte Conti: “Coratti, Gramazio e altri 10 risarciscano a Campidoglio 3 milioni” (Di lunedì 19 aprile 2021) ROMA – La sezione giurisdizionale della Corte dei Conti del Lazio ha condannato l’ex presidente del Consiglio comunale di Roma, Mirko Coratti, l’ex capogruppo capitolino del Pdl, Luca Gramazio, l’ex assessore capitolino alle Politiche sociali, Daniele Ozzimo, gli ex consiglieri comunali Pierpaolo Pedetti (Pd) e Giordano Tredicine (PdL), l’ex presidente del Municipio di Ostia, Andrea Tassone, l’ex direttore generale di Ama, Giovanni Fiscon, l’ex caposegreteria di Coratti, Franco Figurelli, l’ex capo del dipartimento capitolino Politiche sociali, Angelo Scozzafava, l’ex funzionario del dipartimento del Verde capitolino, Claudio Turella, l’ex membro del tavolo nazionale di coordinamento sui migranti, Luca Odevaine, ed Emanuela Salvatori, ex vertice del dipartimento Politiche sociali di Roma Capitale, a restituire al Campidoglio quasi tre milioni di euro al termine del processo ‘contabile’ sulla vicenda Mondo di Mezzo. Leggi su dire (Di lunedì 19 aprile 2021) ROMA – La sezione giurisdizionale della Corte dei Conti del Lazio ha condannato l’ex presidente del Consiglio comunale di Roma, Mirko Coratti, l’ex capogruppo capitolino del Pdl, Luca Gramazio, l’ex assessore capitolino alle Politiche sociali, Daniele Ozzimo, gli ex consiglieri comunali Pierpaolo Pedetti (Pd) e Giordano Tredicine (PdL), l’ex presidente del Municipio di Ostia, Andrea Tassone, l’ex direttore generale di Ama, Giovanni Fiscon, l’ex caposegreteria di Coratti, Franco Figurelli, l’ex capo del dipartimento capitolino Politiche sociali, Angelo Scozzafava, l’ex funzionario del dipartimento del Verde capitolino, Claudio Turella, l’ex membro del tavolo nazionale di coordinamento sui migranti, Luca Odevaine, ed Emanuela Salvatori, ex vertice del dipartimento Politiche sociali di Roma Capitale, a restituire al Campidoglio quasi tre milioni di euro al termine del processo ‘contabile’ sulla vicenda Mondo di Mezzo.

borghi_claudio : @Theskeptical_ Ma non serve a nulla!! Ma se il mio fine fosse quello di vendere i vaccini MA CHI SE NE FREGA di obb… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Mondo di mezzo, assolto Monge in appello bis. Dalla Corte dei conti condanne per 2,5 milioni: in 12 dovranno risarcire… - Melis17051 : RT @biebermeta: Mi fa rabbia pensare che Justin Bieber sia stato bullizzato da mezzo mondo perché 'non si lavava' 'si vestiva da barbone' e… - LuigiAssecasa : RT @fattoquotidiano: Mondo di mezzo, assolto Monge in appello bis. Dalla Corte dei conti condanne per 2,5 milioni: in 12 dovranno risarcire… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Mondo di mezzo, assolto Monge in appello bis. Dalla Corte dei conti condanne per 2,5 milioni: in 12 dovranno risarcire… -

Ultime Notizie dalla rete : Mondo mezzo Cosa accade a San Gregorio Armeno, la via napoletana dei presepi? ...dei bottegai per impossessarsi di locali molto ambiti in una delle strade più famose del mondo. ... se non incassano niente per un anno e mezzo la situazione diventa critica e loro stanno cercando di ...

Le province in Sardegna: evoluzione e confronto con le altre regioni Escludendo le regioni con meno di mezzo milione di residenti, la Sardegna presenta il minor numero ... alcune competenze in materia ambientale, il controllo delle discriminazioni nel mondo del lavoro e ...

Mondo di mezzo, Corte conti: condanne per quasi 3 milioni askanews Mondo: due metri agli antipodi di Marco Buccellato Ora solo l'Asia manca all'appello dei due metri nel salto in alto femminile. Il tassello è quasi completo grazie al primato australiano, e di tutta l'Oceania, ...

Costruito da Gottlieb Daimler nel 1896 primo truck al mondo Il primo truck a livello mondiale risale al 1896. Fu il pragmatismo a plasmare il progetto di questo mezzo, il primo al mondo, che aveva l'aspetto di una carrozza per cavalli, ma con motore e senza ti ...

...dei bottegai per impossessarsi di locali molto ambiti in una delle strade più famose del. ... se non incassano niente per un anno ela situazione diventa critica e loro stanno cercando di ...Escludendo le regioni con meno dimilione di residenti, la Sardegna presenta il minor numero ... alcune competenze in materia ambientale, il controllo delle discriminazioni neldel lavoro e ...di Marco Buccellato Ora solo l'Asia manca all'appello dei due metri nel salto in alto femminile. Il tassello è quasi completo grazie al primato australiano, e di tutta l'Oceania, ...Il primo truck a livello mondiale risale al 1896. Fu il pragmatismo a plasmare il progetto di questo mezzo, il primo al mondo, che aveva l'aspetto di una carrozza per cavalli, ma con motore e senza ti ...