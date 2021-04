Mondo di mezzo, assolto Monge in appello bis. Dalla Corte dei conti condanne per 2,5 milioni: in 12 dovranno risarcire il comune di Roma (Di lunedì 19 aprile 2021) assolto “perché il fatto non sussiste”. Finisce così il processo di appello bis a carico di Mario Monge, ex dirigente del consorzio di cooperative sociali Sol.Co coinvolto nell’inchiesta Mondo di mezzo a Roma. Nei suoi confronti l’accusa era di turbativa d’asta. La procura generale aveva chiesto di fare cadere le accuse per l’imputato, difeso dall’avvocato Franco Lazzorane. La vicenda è legata all’affidamento della gara d’appalto per l’assegnazione del servizio Cup della Regione Lazio nel 2014. L’assoluzione è stata decisa Dalla quarta Corte d’appello di Roma nell’ambito del secondo processo d’appello dopo che la Cassazione aveva annullato con rinvio la sentenza d’appello che aveva ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021)“perché il fatto non sussiste”. Finisce così il processo dibis a carico di Mario, ex dirigente del consorzio di cooperative sociali Sol.Co coinvolto nell’inchiestadi. Nei suoi confronti l’accusa era di turbativa d’asta. La procura generale aveva chiesto di fare cadere le accuse per l’imputato, difeso dall’avvocato Franco Lazzorane. La vicenda è legata all’affidamento della gara d’appalto per l’assegnazione del servizio Cup della Regione Lazio nel 2014. L’assoluzione è stata decisaquartad’dinell’ambito del secondo processo d’dopo che la Cassazione aveva annullato con rinvio la sentenza d’che aveva ...

