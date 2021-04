Miryea piange a L’Isola dei Famosi | ma è giallo di chi sia la colpa

(Di lunedì 19 aprile 2021)Stabile è crollata in lacrime adeima – come da titolo – èsu chi sia stato a farlare. Ma andiamo con ordine: tutto è nato quando la vincitrice de La Pupa e il Secchione si è messa are con Francesca Lodo e l’ha accusata di averle dato della stupida insieme a Gilles Rocca, Valentina Persia, Andrea Cerioli ed Angela Melillo. “Mi hanno detto che alcuni di voi, fra cui tu Francesca, ndr, Gilles, Valentina e Andrea, mi avete dato della stupida. E ci soffro tantissimo!”. La Lodo ha immediatamente smentito ed ha chiesto achi fosse stato ad averglielo detto. Quando quest’ultima ha rivelato che la sua fonte erano Fariba Teharani e Beatrice Marchetti è scoppiato il finimondo. La stessa Valentina Persia ha smentito di aver dato ...

BITCHYFit : Miryea piange a L’Isola dei Famosi, ma è giallo su chi sia la colpa - blogtivvu : “Mi avete dato della stupida”, Miryea piange e Gilles Rocca attacca Fariba “sorriso satanico, cattiva!” #isola - darveyfeels_ : Miryea tornata da tre giorni su Playa Réunion e già piange, si stava davvero molto meglio a Playa Esperanza. #isola - housekeys94 : RT @pashqual: Miryea che piange perché le danno della stupida come vi permettete stronzi ?????? #isola - pashqual : Miryea che piange perché le danno della stupida come vi permettete stronzi ?????? #isola -

e Gilles Rocca attacca Fariba Le lacrime dell'ex vincitrice de La Pupa e il Secchione hanno attirato l'attenzione di alcuni naufraghi, in modo particolare di Francesca Lodo che ha ...... ricompensa della sua prova vinta insieme a. In pochi sono riusciti a mettere sotto i denti ... cosa è successo poi subito dopo quel momento? Francesca Lodoper Vallettopoli/ "Mia madre ...Ilary Blasi senza trucco: com'è "al naturale" la conduttrice de L'isola dei famosi Siamo sempre stati abituati a vedere Ilary Blasi preparatissima e trendy sui palcoscenici italiani più ambiti ma com' ...Miryea Stabile è una delle naufraghe a L'isola dei famosi, dove fin dalla prima puntata non ha mai avuto paura di mostrarsi senza trucco.