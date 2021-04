Militare indagato per tentato stupro, il volo per l’Egitto prenotato dall’ambasciata (Di lunedì 19 aprile 2021) . Il biglietto per il volo di linea verso il Cairo sul quale si sarebbe imbarcato il Militare egiziano accusato di tentato stupro a La Spezia sarebbe stato prenotato direttamente dall’ambasciata egiziana. Questo interesserebbe quindi i vertici governativi, creando così un vero e proprio caso diplomatico tra i due Paesi. Sarebbe stato prenotato direttamente dall’ambasciata egiziana il biglietto del volo con cui un Militare egiziano di 21 anni, accusato di un tentato stupro a La Spezia nel mese di marzo, sarebbe sfuggito all’ordine di arresto. Secondo gli investigatori, il tentativo di fuga sarebbe quindi stato orchestrato dai vertici dell’esercito del Cairo, aprendo in questo modo un ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 19 aprile 2021) . Il biglietto per ildi linea verso il Cairo sul quale si sarebbe imbarcato ilegiziano accusato dia La Spezia sarebbe statodirettamenteegiziana. Questo interesserebbe quindi i vertici governativi, creando così un vero e proprio caso diplomatico tra i due Paesi. Sarebbe statodirettamenteegiziana il biglietto delcon cui unegiziano di 21 anni, accusato di una La Spezia nel mese di marzo, sarebbe sfuggito all’ordine di arresto. Secondo gli investigatori, il tentativo di fuga sarebbe quindi stato orchestrato dai vertici dell’esercito del Cairo, aprendo in questo modo un ...

