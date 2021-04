Milan-Sassuolo, sarà Sacchi ad arbitrare il match | Serie A News (Di lunedì 19 aprile 2021) sarà Luca Sacchi ad arbitrare Milan-Sassuolo, gara valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A. Ecco la sua squadra Leggi su pianetamilan (Di lunedì 19 aprile 2021)Lucaad, gara valida per la trentaduesima giornata del campionato diA. Ecco la sua squadra

Advertising

DalotDiogo : Torniamo a vincere nel nostro stadio, e lo facciamo da vera squadra. Testa già al Sassuolo. Forza Milan! ???… - cielorossonero : MILAN - SASSUOLO ARBITRA SACCHI ASSISTENTI: Baccini e Cecconi IV UOMO: Di Martino VAR: Massa AVAR : Preti - PianetaMilan : - ciemme71 : @ciroaleroby3 Ma solo io qui penso a Milan-Sassuolo? - gilnar76 : Sassuolo in preparazione per il #Milan: un big non si allena con la squadra #7champions #Acm #Acmilan #Milanisti… -