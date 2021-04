Milan-Sassuolo, la probabile formazione: rientra Romagnoli | News (Di lunedì 19 aprile 2021) Secondo quanto viene riportato da Sky Sport, Alessio Romagnoli potrebbe partire dal primo minuto in Milan-Sassuolo di mercoledì Leggi su pianetamilan (Di lunedì 19 aprile 2021) Secondo quanto viene riportato da Sky Sport, Alessiopotrebbe partire dal primo minuto indi mercoledì

Advertising

DalotDiogo : Torniamo a vincere nel nostro stadio, e lo facciamo da vera squadra. Testa già al Sassuolo. Forza Milan! ???… - ciemme71 : @ciroaleroby3 Ma solo io qui penso a Milan-Sassuolo? - gilnar76 : Sassuolo in preparazione per il #Milan: un big non si allena con la squadra #7champions #Acm #Acmilan #Milanisti… - SaverioTolomeo : @8110JR @OfficialASRoma Nel momento in cui Juve, Inter e Milan capiranno che nella Superleague loro faranno la part… - MilanPress_it : Il capitano torna dal primo minuto? e -