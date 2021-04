Milan, Muntari: “Questa squadra ha tutto per arrivare tra le prime quattro” (Di lunedì 19 aprile 2021) Le ultime notizie sul Milan. Muntari ha detto la sua sulla grande stagione che il Milan sta disputando: ecco le parole dell'ex rossonero Leggi su pianetamilan (Di lunedì 19 aprile 2021) Le ultime notizie sulha detto la sua sulla grande stagione che ilsta disputando: ecco le parole dell'ex rossonero

Advertising

PianetaMilan : - MilanNewsit : Muntari a MTV: 'Complimenti al Milan, sono molto fiero dei giocatori' - DAMICOGino : @VujaBoskov Buffon verrà ricordato per l'atteggiamento da disonesto per la rete di Muntari in Milan- Rubentus - IBeefsquatch : Il gol annullato a Muntari in Milan - Juve del 25/02/2012 - MadAboutFootba3 : @IlMonociglio @ebithebeth13 @90sfootball Il 2011-12, stai parlando del gol di Muntari? Certo, era vergognoso e avre… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Muntari #BarVxL: Da Caporetto Milan a Karakiri Milan! (due anni insieme!) come direbbe un nostro simpatico nemico a suggello del cammino del Milan in questi due anni: 'Zero Tituli'!!..il digiuno post Muntari..prosegue!! Papà!...ma 7 è un buon voto!...provaci ancora!! L'...

A Parma per librare nell'aria Ladyhawke... rapita dal Diavolo! Milan Diego Lopez, Abate, Bonera, Alex, De Sciglio, Poli, De Jong, Muntari, Bonaventura, Menez, Honda. Le due squadre sono reduci dalla prima di campionato da una sconfitta subita dal Parma a Cesena ...

Muntari: “Fiero di questo Milan” Il Milanista Muntari: “Fiero di questo Milan” Sulley Muntari e Massimo Oddo, ex calciatori del Milan, sono intervenuti ai microfoni del canale ufficiale del club rossonero.

Muntari a MilanTV: “Milan? Complimenti ai giocatori, sono fiero di loro” Intervenuto su MilanTV, l'ex centrocampista del Milan Sulley Muntari ha commentato – tra le altre cose - la stagione degli uomini di Pioli. Ecco tutte le ...

come direbbe un nostro simpatico nemico a suggello del cammino delin questi due anni: 'Zero Tituli'!!..il digiuno post..prosegue!! Papà!...ma 7 è un buon voto!...provaci ancora!! L'...Diego Lopez, Abate, Bonera, Alex, De Sciglio, Poli, De Jong,, Bonaventura, Menez, Honda. Le due squadre sono reduci dalla prima di campionato da una sconfitta subita dal Parma a Cesena ...Sulley Muntari e Massimo Oddo, ex calciatori del Milan, sono intervenuti ai microfoni del canale ufficiale del club rossonero.Intervenuto su MilanTV, l'ex centrocampista del Milan Sulley Muntari ha commentato – tra le altre cose - la stagione degli uomini di Pioli. Ecco tutte le ...