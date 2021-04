Milan, l’allenamento di oggi: recuperato Calabria | News (Di lunedì 19 aprile 2021) Il Milan di Stefano Pioli si è allenato questa mattina a Milanello in vista della gara contro il Sassuolo. recuperato Calabria Leggi su pianetamilan (Di lunedì 19 aprile 2021) Ildi Stefano Pioli si è allenato questa mattina aello in vista della gara contro il Sassuolo.

Advertising

MilanPress_it : Ecco come è andato l'allenamento odierno - sportli26181512 : MILANELLO REPORT - L'allenamento odierno: Calabria ha partecipato alla partitella: Squadra di nuovo a Milanello que… - Calciomerc : Tornando a parlare di campo, oggi #Calabria ha fatto tutto L’ allenamento con la squadra. #Milan - FraNasato : Secondo Milannews Calabria oggi ha svolto tutto l’allenamento in gruppo #Milan - Dalla_SerieA : SESSIONE DI ALLENAMENTO MATTUTINA IN VISTA DEL MILAN - -

Ultime Notizie dalla rete : Milan l’allenamento Milan, l’allenamento di oggi: recuperato Calabria | News Pianeta Milan