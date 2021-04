Miguel Bosé, dal negazionismo sul Covid agli eccessi del passato: “Ho consumato quasi 2 grammi di cocaina al giorno” (Di lunedì 19 aprile 2021) Miguel Bosé, cantante, attore e ballerino spagnolo di 65 anni, è ricordato da tutti per la brillante carriera. In Italia raggiunse con la sua musica l’apice del successo tra gli anni ’70 e gli anni ’80. Recentemente ospite del programma spagnolo La sexta, si è lasciato andare ad una lunga intervista in cui ha rimarcato la sua posizione da negazionista nei confronti di Covid. Il cantante ha anche poi raccontato numerosi dettagli sul suo passato di eccessi in cui si è avvicinato alle droghe ma ha parlato poi anche dell’ex compagno e del difficile rapporto col padre. Non sono mancate le critiche nei suoi riguardi. Miguel Bosé: tra negazionismo e l’abuso di stupefacenti in passato Dopo una brillante carriera e ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 19 aprile 2021), cantante, attore e ballerino spagnolo di 65 anni, è ricordato da tutti per la brillante carriera. In Italia raggiunse con la sua musica l’apice del successo tra gli anni ’70 e gli anni ’80. Recentemente ospite del programma spagnolo La sexta, si è lasciato andare ad una lunga intervista in cui ha rimarcato la sua posizione da negazionista nei confronti di. Il cantante ha anche poi raccontato numerosi dettsul suodiin cui si è avvicinato alle droghe ma ha parlato poi anche dell’ex compagno e del difficile rapporto col padre. Non sono mancate le critiche nei suoi riguardi.: trae l’abuso di stupefacenti inDopo una brillante carriera e ...

OrnellaVanoni : I deliri di Miguel Bosè, negazionista folle. Per lui il Covid è una misteriosa copertura a qualcosa di diverso.

HuffPostItalia : Miguel Bosé: 'Sono negazionista Covid, a testa alta. La droga? Ero arrivato a 2 grammi di coca al giorno'

Corriere : Ornella Vanoni attacca Miguel Bosé: «Negazionista folle, neuroni bruciati dagli eccessi»

