Migranti | sbarcati in 37 sulle coste di Santa Maria di Leuca

BARI – Sono terminate questa mattina le attività di soccorso per 37 migranti sbarcati la scorsa notte sulle coste di Santa Maria di Leuca, in provincia di Lecce. Ad attivare le operazioni sono stati i finanzieri che hanno intercettato una imbarcazione a vela con a bordo 37 migranti di nazionalità iraniana e irachena. Nel gruppo ci sono 25 uomini, 12 donne, di cui una incinta, e cinque bambini. Le loro condizioni di salute sono discrete, riferiscono i volontari della Croce rossa che li hanno supportati, anche se la gran parte di loro ha mostrato i segni dell'ipotermia. Tutti sono stati trasferiti nel centro di prima accoglienza "Don Tonino Bello" di Otranto.

