Migranti, Lamorgese "Il tema va sottratto alla propaganda" (Di lunedì 19 aprile 2021) Lo afferma in un'intervista al quotidiano Leggo il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese. 'Attualmente, nei centri di accoglienza sono presenti circa 9 mila immigrati in meno rispetto ad un anno fa. Leggi su piunotizie (Di lunedì 19 aprile 2021) Lo afferma in un'intervista al quotidiano Leggo il ministro dell'Interno Luciana. 'Attualmente, nei centri di accoglienza sono presenti circa 9 mila immigrati in meno rispetto ad un anno fa.

Advertising

repubblica : Oggi su Rep: ?? Migranti dalla Libia, Lamorgese a Tripoli per negoziare un accordo [di Alessandra Ziniti] - repubblica : Migranti dalla Libia, Lamorgese a Tripoli per negoziare un accordo - LegaSalvini : ??BASTA SBARCHI DI IMMIGRATI! ?La #Lega chiede al ministro Lamorgese che cosa intenda fare per impedire il continu… - a_meluzzi : RT @OrtigiaP: Per le autorità internazionali i migranti della #OpenArms furono sequestrati dal governo Conte2 e da Lamorgese senza base leg… - maryfagi : RT @OrtigiaP: Per le autorità internazionali i migranti della #OpenArms furono sequestrati dal governo Conte2 e da Lamorgese senza base leg… -