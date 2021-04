Michelle Hunziker indossa la faccia del lunedì | il VIDEO fa impazzire

Advertising

matteosalvinimi : Siamo arrivati alle minacce di morte. Mi pare che la dittatura del 'politicamente corretto' abbia fatto perdere la… - Fontana3Lorenzo : Piena solidarietà ai conduttori Gerry Scotti e Michelle Hunziker, per quanto stanno subendo. Ormai il politicamente… - LegaSalvini : Le parole di Michelle Hunziker. Solidarietà a lei e a Gerry Scotti per le minacce di morte subite. - Profilo3Marco : RT @ilgiornale: Alle accuse di razzismo contro il programma e i conduttori Michelle Hunziker e Gerry Scotti, il creatore di Striscia ha rep… - ilgiornale : Alle accuse di razzismo contro il programma e i conduttori Michelle Hunziker e Gerry Scotti, il creatore di Strisci… -

Ultime Notizie dalla rete : Michelle Hunziker

Le scuse die Gerry Scotti , in realtà, sono arrivate sia attraverso i social sia sulle pagine del Corriere della Sera all'indomani della feroce polemica scatenatasi dopo la battuta.Urgono rimpiazzi!e Gerry Scotti accusati di razzismo in America. Motivo? Una gag in cui hanno scimmiottato la pronuncia cinese e gli occhi a mandorla. Il caso lo ha fatto scoppiare ...Alle accuse di razzismo contro il programma e i conduttori Michelle Hunziker e Gerry Scotti, il creatore di Striscia ha replicato con un comunicato in cui ha rispedito al mittente le accuse smontando ...Ha un'aria angelica, ma l'apparenza inganna. Sul settimanale Oggi un ritratto inedito dell'attrice 45enne, che sogna una parte da commissaria. E di allargare la famiglia con Enrico Griselli ...