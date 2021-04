Advertising

leggoit : Mia Ceran mostra il pancino, la conduttrice di Quelli che il calcio annuncia: «Sono incinta» - RaffaellaPivato : Il dolce annuncio di Mia Ceran. Luca e Paolo: “Devi dirci qualcosa?” - Affaritaliani : Quelli che il calcio, Mia Ceran: annuncio a sorpresa in diretta tv - ImpieriFilippo : RT @_DAGOSPIA_: ANNUNCIO A SORPRESA A ''QUELLI CHE IL CALCIO'' DOVE MIA CERAN HA RIVELATO DI ESSERE... - lazy_ahi : @enviousman Ho dovuto googlare Mia Ceran -

Ultime Notizie dalla rete : Mia Ceran

L'annuncio della gravidanza era arrivato in diretta a 'Quelli che il calcio'. A lanciare la palla erano stato Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu che, guardando le forme diavevano detto: ', dovrai mica dirci qualcosa?'. Fingendo uno stato di sorpresa e confusione, laaveva dato una rapida occhiata in giro per poi annunciare, quasi come se fino ad ...La famiglia di #QCC si allarga. Tanti auguri alla nostra @miaceran ? pic.twitter.com/m2zb1jTqFZ - Quelli Che il Calcio (@quelliche_rai2) April 18, 2021 Da 'www.tgcom24.mediaset.it'ha stupito tutti i suoi ...La giornalista ha dato l'annuncio a "Quelli che il calcio"Mia Ceran, volto femminile della trasmissione della domenica pomeriggio "Quelli che il calcio" ha dichiarato in diretta tv di essere incinta.Il conduttore e l'attrice mettono in scena un bel sipariettoPaolo Bonolis, insieme alla sua "spalla" di sempre Luca Laurenti, si è lanciato dallo scorso 11 aprile in una nuova avventura: si tratta del ...