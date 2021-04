“Mi ha chiesto lui di essere vaccinato”. Anche il medico “scarica” Scanzi (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr – Alla fine Anche il medico curante “scarica” Andrea Scanzi. O per meglio dire chiarisce quanto davvero avvenuto: “Mi ha scritto lui per farsi vaccinare”. A parlare è il dottor Roberto Romizi, che finalmente rilascia alcune dichiarazioni sulla vicenda ai microfoni di Non è l’Arena. L’inviata del programma condotto da Massimo Giletti su La7 è infatti riuscita ad avere un confronto con il medico del giornalista aretino, dopo diversi tentativi andati a vuoto. Il dottor Romizi mostra un evidente imbarazzo nel rispondere alle domande, senza però evitarle. E racconta la sua versione dei fatti che con tutta evidenza getta un’ulteriore ombra sul caso che ha fatto discutere mezza Italia. Scanzi, il medico di base: “Caregiver? Non conosco i genitori” “È stato lui a ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr – Alla fineilcurante “” Andrea. O per meglio dire chiarisce quanto davvero avvenuto: “Mi ha scritto lui per farsi vaccinare”. A parlare è il dottor Roberto Romizi, che finalmente rilascia alcune dichiarazioni sulla vicenda ai microfoni di Non è l’Arena. L’inviata del programma condotto da Massimo Giletti su La7 è infatti riuscita ad avere un confronto con ildel giornalista aretino, dopo diversi tentativi andati a vuoto. Il dottor Romizi mostra un evidente imbarazzo nel rispondere alle domande, senza però evitarle. E racconta la sua versione dei fatti che con tutta evidenza getta un’ulteriore ombra sul caso che ha fatto discutere mezza Italia., ildi base: “Caregiver? Non conosco i genitori” “È stato lui a ...

