“Mi avete dato della stupida” | Miryea piange e Gilles Rocca attacca Fariba “sorriso satanico | cattiva!”

La tensione è alle stelle all'Isola dei Famosi. Miryea Stabile ha scoperto da Fariba Tehrani e Beatrice Marchetti – le due naufraghe in nomination – di essere giudicata "stupida" da alcuni del gruppo e scoppia a piangere. Questo però è solo l'inizio della tempesta. Miryea piange e Gilles Rocca attacca Fariba Le lacrime dell'ex vincitrice... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

