Meteo Italia al 30 Aprile | Caldo con aria d’Africa | ecco la stagione dei NUBIFRAGI e Grandine

(Di lunedì 19 aprile 2021) Fino a metà di questa settimana dovremo fare i conti con un quadroclimatico decisamente più invernale che non primaverile. Il freddo, la seconda volta durante il mese, ha invaso massicciamente l’Europa centro meridionale in seguito a un poderoso blocco anticiclonico che ha inibito il transito delle perturbazioni atlantiche nel vecchio continente. L’ampia lacuna barica che si è scavata nelle nostre regioni, manterrà le temperature inferiori alle medie stagionali e non mancheranno precipitazioni localmente intense. Il blocco anticiclonico oceanico cederà nel finire della settimana e sarà quello il momento in cui avverranno altri profondi cambiamenti della circolazione atmosferica. Cambiamenti che dovrebbero condurci verso fine mese in compagnia di una spiccata vbilità atmosferica, a tratti avremo a che fare con instabilità tipicamente ...