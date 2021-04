Meteo, instabilità diffusa allerta meteo in sei regioni: ecco quali sono (Di lunedì 19 aprile 2021) Le due perturbazioni presenti in Italia da sabato estendono i loro effetti anche sull’inizio della nuova settimane portanto tempo instabile, piogge, temporali e calo termico: ecco le principali previsioni meteo di Protezione Civile ed Aeronautica Militare per lunedì 19 aprile. Partiamo dai dati dal bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso la sera del 18 aprile e valido per tutto lunedì 19 aprile. E’ stato diramato un avviso di meteo avverso per piogge e temporali ed uno di allerta meteo di livello giallo, per rischio idrogeologico, su Calabria, Abruzzo, Campania, Molise, Sicilia, Lazio. Il resto della cartina dell’Italia è completamente verde e pertanto non sono diramate ... Leggi su ck12 (Di lunedì 19 aprile 2021) Le due perturbazioni presenti in Italia da sabato estendono i loro effetti anche sull’inizio della nuova settimane portanto tempo instabile, piogge, temporali e calo termico:le principali previsionidi Protezione Civile ed Aeronautica Militare per lunedì 19 aprile. Partiamo dai dati dal bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso la sera del 18 aprile e valido per tutto lunedì 19 aprile. E’ stato diramato un avviso diavverso per piogge e temporali ed uno didi livello giallo, per rischio idrogeologico, su Calabria, Abruzzo, Campania, Molise, Sicilia, Lazio. Il resto della cartina dell’Italia è completamente verde e pertanto nondiramate ...

Advertising

karda70 : #Meteo, #instabilità diffusa #allertameteo #allertagialla in sei regioni: ecco quali sono #ProtezioneCivile #Prociv… - Ettore572 : RT @iconaclima: #Buongiorno e buon inizio di settimana!?? L'instabilità non molla la presa sull'#Italia, dove non si intravede ancora un d… - iconaclima : #Buongiorno e buon inizio di settimana!?? L'instabilità non molla la presa sull'#Italia, dove non si intravede anc… - Ulisseonline : CAVA, IL METEO di ULISSE Instabilità - - StaserasolounTG : RT @LiguriaOggi: Meteo Liguria – Inizio settimana con residua instabilità -