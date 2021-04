Meteo estremo a Roma, "piovono sassi". Fenomeno estremo: grandinata sconcertante | Foto (Di lunedì 19 aprile 2021) Meteo estremo a Roma: dall'ultima neve di primavera si è passati direttamente alla "prima grandinata". Una pioggia di chicchi di giaccio ha funestato la mattinata della Capitale, scatenando lo sconcerto e le ironie dei Romani. "piovono sassi", ha scritto sui social la deputata del Pd Patrizia Prestipino, stupita dalle dimensioni del Fenomeno, decisamente insolito per il mese di aprile. "È neve". hanno commentato diversi cittadini capitolini su Twitter e Facebook. E proprio come d'inverno, il traffico del centro è andato in tilt per diversi minuti. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021): dall'ultima neve di primavera si è passati direttamente alla "prima". Una pioggia di chicchi di giaccio ha funestato la mattinata della Capitale, scatenando lo sconcerto e le ironie deini. "", ha scritto sui social la deputata del Pd Patrizia Prestipino, stupita dalle dimensioni del, decisamente insolito per il mese di aprile. "È neve". hanno commentato diversi cittadini capitolini su Twitter e Facebook. E proprio come d'inverno, il traffico del centro è andato in tilt per diversi minuti.

Ultime Notizie dalla rete : Meteo estremo Meteo dal FREDDO che è causa di DANNI. La Primavera è sparita Ed è per questo che c'è una gran voglia di normalità meteo. Sì, normalità, perché aprile fino a ... Quindi è giunta l'ora di un cambiamento e in tal senso si guarda con estremo interesse al mese di ...

GP Emilia Romagna, vince Verstappen, Hamilton secondo. Ferrari quarta e quinta Ora diluvia: dovrebbero partire tutti con le gomme da bagnato estremo. Nei giri di formazione, la ... Il meteo impazzito ha mandato all'aria tutte le strategie. La pioggia l'aspettavano in pochi, eppure ...

Maggio dal meteo subito estremo, rischio nubifragi e grandine, turbolenze Meteo Giornale Onu: cambiamenti clima implacabili, "doppio colpo" con Covid I cambiamenti climatici continuano in modo "implacabile". E' quanto rende noto l'Onu nel nuovo rapporto sullo stato globale del clima messo a punto dall'Organizzazione mondiale della meteorologia. Il ...

Onu: cambiamenti clima implacabili, 'doppio colpo' con il Covid I cambiamenti climatici continuano in modo "implacabile" e i suoi impatti sono peggiorati nel 2020, cosa che avverrà anche per i prossimi decenni. A dirlo il nuovo rapporto Onu sullo stato globale del ...

