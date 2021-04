Meteo a Roma | dopo la grandine ancora maltempo | le previsioni per martedì 20 aprile

(Di lunedì 19 aprile 2021) Non si arresta l'ondata diche si sta abbattendo sued il Lazio in questo mese dile impressionati immagini della grandinata che ha imbiancato tetti e strade didalla ...

Non si arresta l'ondata di maltempo che si sta abbattendo sued il Lazio in questo mese di aprile. Dopo le impressionati immagini della grandinata che ha imbiancato tetti e strade didalla tarda mattinata di lunedì 19 aprile, ancora brutto tempo sui cieli dell'Urbe. Come prevedono da 3Bmeteo ' Sulla città dicircolazione ciclonica con genesi di numerosi rovesci e ...