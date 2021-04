Mercati finanziari: l’importanza di rimanere sempre aggiornati su quotazioni e previsioni (Di lunedì 19 aprile 2021) Il 2020 è stato un anno positivo per i Mercati, infatti nonostante la pandemia di Covid-19, la recessione economica e l’aumento della disoccupazione il settore finanziario ha garantito una crescita stabile da marzo a dicembre. Negli Stati Uniti il Dow Jones è salito di quasi il 7% l’anno scorso, trainato dalla prestazione record del Nasdaq di +46% e dal +16% dello S&P500. Movimenti significativi sono stati messi a segno anche dalle criptovalute, con la quotazione di Bitcoin aumentata del 239% nel 2020. Quest’anno i Mercati finanziari sono partiti all’insegna delle Borse europee, con l’Ftse Mib salito di quasi l’11% nel 2021 e l’Euro Stoxx 50 aumentato di oltre l’11% dall’inizio dell’anno ad oggi. Allo stesso modo, sono in forte crescita le materie prime e i rendimenti obbligazionari, favoriti dalla ripresa ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 19 aprile 2021) Il 2020 è stato un anno positivo per i, infatti nonostante la pandemia di Covid-19, la recessione economica e l’aumento della disoccupazione il settoreo ha garantito una crescita stabile da marzo a dicembre. Negli Stati Uniti il Dow Jones è salito di quasi il 7% l’anno scorso, trainato dalla prestazione record del Nasdaq di +46% e dal +16% dello S&P500. Movimenti significativi sono stati messi a segno anche dalle criptovalute, con la quotazione di Bitcoin aumentata del 239% nel 2020. Quest’anno isono partiti all’insegna delle Borse europee, con l’Ftse Mib salito di quasi l’11% nel 2021 e l’Euro Stoxx 50 aumentato di oltre l’11% dall’inizio dell’anno ad oggi. Allo stesso modo, sono in forte crescita le materie prime e i rendimenti obbligazionari, favoriti dalla ripresa ...

