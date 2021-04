Meloni a Draghi: «È passato un anno, basta coi ritardi nella Cig. Va pagata ogni mese» (video) (Di lunedì 19 aprile 2021) Dal Recovery alle norme anti contagio, dalla destinazione dei fondi all’efficienza della macchina amministrativa, a partire dal pagamento puntuale della Cig: Giorgia Meloni ha incontrato oggi Mario Draghi ed è tornata a chiedere quel cambio di passo necessario che ha giustificato la nascita del suo governo, ma che finora non si è visto né nelle questioni di merito né in quelle di metodo. La delegazione di FdI, insieme a Draghi, ha incontrato anche alcuni ministri, fra i quali il titolare dell’Economia, Daniele Franco. FdI chiede lo stop al coprifuoco Meloni ha chiesto al premier «un cambio di paradigma» sulle riaperture. «Per noi non è nelle prerogative del governo italiano stabilire se e quando i cittadini possono uscire di casa o tenere aperta la loro attività», ha ricordato, ribadendo che «le norme possono essere ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 19 aprile 2021) Dal Recovery alle norme anti contagio, dalla destinazione dei fondi all’efficienza della macchina amministrativa, a partire dal pagamento puntuale della Cig: Giorgiaha incontrato oggi Marioed è tornata a chiedere quel cambio di passo necessario che ha giustificato la nascita del suo governo, ma che finora non si è visto né nelle questioni di merito né in quelle di metodo. La delegazione di FdI, insieme a, ha incontrato anche alcuni ministri, fra i quali il titolare dell’Economia, Daniele Franco. FdI chiede lo stop al coprifuocoha chiesto al premier «un cambio di paradigma» sulle riaperture. «Per noi non è nelle prerogative del governo italiano stabilire se e quando i cittadini possono uscire di casa o tenere aperta la loro attività», ha ricordato, ribadendo che «le norme possono essere ...

